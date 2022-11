Expérimenté et fort de son expé­rience sur le circuit, Novak qui a fait appel au kiné pendant son match a eu la sagesse de ne pas en rajouter ni sur le court, ni en confé­rence de presse.

Le Serbe connait en effet mieux que quiconque le jeu média­tique et les consé­quences que cela peut engen­drer. Du coup, quand on lui a posé la ques­tion au sujet d’une éven­tuelle bles­sure qui l’au­rait handi­capé lors de cette finale, il a botté en touche.

« Je ne veux pas en parler trop en longueur, parce que je sais que vous allez l’uti­liser comme une excuse pour ma défaite. Non, tout allait bien. C’est normal quand on joue jour après jour, parfois, on peut avoir une bles­sure. Je me suis battu jusqu’au dernier souffle. Ce n’était simple­ment pas un jour de victoire pour moi »