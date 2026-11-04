Coup de tonnerre de terre à Paris !
Alors que tous ses concurrents devant lui dans la course au Masters avaient pris la porte (Frances Tiafoe, Rafael Jodar et Alex de Minaur), Novak Djokovic n’a pas su saisir cette opportunité.
Tombeur de Valentin Vacherot la veille, le Serbe de 39 ans a été éliminé dès le deuxième tout du Rolex Paris Masters par le qualifié australien Rinky Hijikata (83e mondial) : 2–6, 6–3, 6–3, en 2h16 de jeu.
C’est un scénario assez inhabituel pour l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. Lorsqu’il se fixe un objectif, Djokovic a rarement l’habitude de passer à côté. Mais à l’image de cette rencontre, au cours de laquelle il a semblé accuser le coup physiquement, la saison 2026 du Serbe aura été particulièrement compliquée.
Il dispose désormais de deux mois pour souffler, se ressourcer et préparer au mieux le prochain exercice. Avec, déjà en ligne de mire, l’Open d’Australie, qui arrivera très vite en janvier 2027.
Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 18:02