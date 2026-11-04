Coup de tonnerre de terre à Paris !

Alors que tous ses concur­rents devant lui dans la course au Masters avaient pris la porte (Frances Tiafoe, Rafael Jodar et Alex de Minaur), Novak Djokovic n’a pas su saisir cette opportunité.

Tombeur de Valentin Vacherot la veille, le Serbe de 39 ans a été éliminé dès le deuxième tout du Rolex Paris Masters par le qualifié austra­lien Rinky Hijikata (83e mondial) : 2–6, 6–3, 6–3, en 2h16 de jeu.

A moment that he’ll NEVER forget 😱



Rinky Hijikata battles back to defeat 7‑time cham­pion Djokovic and reach the last 16 !#RolexParisMasters pic.twitter.com/hry4Slh03K — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2026

C’est un scénario assez inha­bi­tuel pour l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. Lorsqu’il se fixe un objectif, Djokovic a rare­ment l’habitude de passer à côté. Mais à l’image de cette rencontre, au cours de laquelle il a semblé accuser le coup physi­que­ment, la saison 2026 du Serbe aura été parti­cu­liè­re­ment compliquée.

Il dispose désor­mais de deux mois pour souf­fler, se ressourcer et préparer au mieux le prochain exer­cice. Avec, déjà en ligne de mire, l’Open d’Australie, qui arri­vera très vite en janvier 2027.