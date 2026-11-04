Accueil ATP ATP - Rolex Paris Masters

Novak Djokovic battu et éliminé de la course au Masters !

Par
Baptiste Mulatier
-

Coup de tonnerre de terre à Paris !

Alors que tous ses concur­rents devant lui dans la course au Masters avaient pris la porte (Frances Tiafoe, Rafael Jodar et Alex de Minaur), Novak Djokovic n’a pas su saisir cette opportunité.

Tombeur de Valentin Vacherot la veille, le Serbe de 39 ans a été éliminé dès le deuxième tout du Rolex Paris Masters par le qualifié austra­lien Rinky Hijikata (83e mondial) : 2–6, 6–3, 6–3, en 2h16 de jeu.

C’est un scénario assez inha­bi­tuel pour l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. Lorsqu’il se fixe un objectif, Djokovic a rare­ment l’habitude de passer à côté. Mais à l’image de cette rencontre, au cours de laquelle il a semblé accuser le coup physi­que­ment, la saison 2026 du Serbe aura été parti­cu­liè­re­ment compliquée. 

Il dispose désor­mais de deux mois pour souf­fler, se ressourcer et préparer au mieux le prochain exer­cice. Avec, déjà en ligne de mire, l’Open d’Australie, qui arri­vera très vite en janvier 2027. 

Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 18:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥