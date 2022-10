Le tableau prin­cipal du Rolex Paris Masters débute ce lundi, Novak Djokovic y sera l’un des grands favoris. En plus d’être le tenant du titre le Serbe est en très grande forme depuis son retour sur le circuit avec deux titres et neuf victoires pour aucune défaite.

Avant le début du tournoi Parisien, l’actuel numéro dix mondial est passé derrière le micro dans l’émission « Bartoli Time » chez nos confères de RMC.

Le lauréat de vingt et un titres du grand chelem s’est confié sur ses moti­va­tions tout au long de l’année, il a révélé que c’est surtout l’amour de ce sport et la « soif » de records qui le pousse à se surpasser semaine après semaine.

« Comme tout le monde, il y a des jours où je ne me sens pas très motivé avec une raquette entre les mains, à l’idée de produire un maximum d’efforts. Mais voilà, je cherche tous les jours de l’inspiration, à améliorer mon jeu, c’est ce qui me pousse encore à jouer encore sur le circuit profes­sionnel après 20 ans. Ensuite, j’ai cette ambi­tion de gagner les plus grands titres et de marquer l’histoire de notre sport. Je suis content et très honoré d’être en posi­tion de marquer l’histoire de notre sport à cette époque si parti­cu­lière, c’est peut‐être la plus grande moti­va­tion » a déclaré le sixtuple vain­queur à Bercy.