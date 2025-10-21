C’est une demi‐surprise et c’est désormais officiel, Novak Djokovic ne se rendra pas à la Défense Arena de Nanterre, la nouvelle salle du Masters 1000 de Paris, après avoir officialisé son forfait. Un retrait qui fait les affaire d’un Français, Benjamin Bonzi, qui rentre directement dans le tableau principal.
Paris update :— Entry List Updates (@EntryLists) October 21, 2025
OUT : Djokovic
IN : Bonzi
Next : Altmaier
Déjà absent en 2024, le Serbe fait donc le choix de se reposer avant de terminer la saison avec l’ATP 250 d’Athènes, dirigé par son frère, et probablement le Masters 1000 de Turin, même s’il n’a toujours pas confirmé sa présence sur le tournoi des maîtres.
Publié le mardi 21 octobre 2025 à 19:25