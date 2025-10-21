C’est une demi‐surprise et c’est désor­mais offi­ciel, Novak Djokovic ne se rendra pas à la Défense Arena de Nanterre, la nouvelle salle du Masters 1000 de Paris, après avoir offi­cia­lisé son forfait. Un retrait qui fait les affaire d’un Français, Benjamin Bonzi, qui rentre direc­te­ment dans le tableau principal.

Paris update :

OUT : Djokovic

IN : Bonzi

Next : Altmaier — Entry List Updates (@EntryLists) October 21, 2025

Déjà absent en 2024, le Serbe fait donc le choix de se reposer avant de terminer la saison avec l’ATP 250 d’Athènes, dirigé par son frère, et proba­ble­ment le Masters 1000 de Turin, même s’il n’a toujours pas confirmé sa présence sur le tournoi des maîtres.