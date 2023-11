Alors qu’il n’avait plus joué en compé­ti­tion depuis un mois et demi et une victoire face à Davidovich Fokina en Coupe Davis, Novak Djokovic n’a pas semblé rouillé pour son entrée en lice ce mercredi sur le Masters 1000 de Paris.

Opposé à l’Argentin Martin Etcheverry, le Serbe, après un début de match assez prudent, a passé la seconde au meilleur des moments, à 4–3 dans le premier set, avant de dérouler et de breaker à deux reprises son adver­saire dans la deuxième manche.

Létal sur sa mise en jeu (seule­ment six points perdus derrière sa première balle), Novak Djokovic s’im­pose 6–3, 6–2, en seule­ment 1h25 de jeu et affron­tera pour une place en quarts de finale le Néerlandais Tallon Griekspoor.

Une journée de plus au boulot pour l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem.