Si Novak Djokovic n’est clai­re­ment pas au meilleur de sa forme depuis le début de ce Masters 1000 de Paris, il n’en reste pas un moins un joueur extrè­me­ment redou­table. Sans prati­quer un jeu flam­boyant, le numéro 1 mondial s’est qualifié pour sa septième finale à Bercy en venant un bout d’un Hubert Hurkacz qui a alterné le très bon et le mauvais : 3–6, 6–0, 7–6(5), après 2h20 de jeu.

Surpris lors du huitième jeu de la première manche par un Hurkacz libéré après sa quali­fi­ca­tion défi­ni­tive pour le Masters de Turin lors du tour précé­dant, Nole, malgré une balle de débreak dans le jeu suivant, doit donc s’in­cliner sur ce premier acte. 6–3 Hurkacz.

Loin de pani­quer, le Serbe fait ce qu’il sait faire de mieux : faire déjouer son adver­saire. Plus appliqué et impliqué, notam­ment physi­que­ment, il colle une bulle à son adver­saire dans le deuxième set en moins de 30 minutes. La réponse est cinglante mais elle ne garantit pas une victoire à Nole pour autant.

C’est pour­tant bien lui qui frappe en premier lors du quatrième jeu de l’ul­time manche. 4–1 Djokovic. Mais le Polonais, qui vient de concéder 10 des 11 derniers jeux, se réveille enfin et offre aux spec­ta­teurs de Bercy une fin de match à suspense. Et qui dit suspense, dit jeu décisif. Et c’est après une faute en coup droit plutôt vilaine, à 5–5, que Djokovic peut s’of­frir sa deuxième balle de match et la convertir.

Ce dimanche, en finale, le numéro 1 mondial devra monter en puis­sance s’il veut remporter un sixième trophée dans la ville lumière face à Alexander Zverev ou Daniil Medvedev.