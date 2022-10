Un peu plus d’une semaine après avoir défi­ni­ti­ve­ment assuré sa quali­fi­ca­tion pour le Masters de fin de saison qui aura lieu du 13 au 20 novembre à Turin pour la deuxième année consé­cu­tive, Novak Djokovic pour­rait déclarer forfait sur le Rolex Paris Masters (du 31 octobre au 6 novembre) selon son coach, Goran Ivanisevic.

Ce dernier, inter­rogé par nos confrères croates de Sportske novosti, a révélé que le joueur serbe n’était toujours pas certain de se rendre dans la capi­tale fran­çaise : « Il jouera à Turin (pour les finales de l’ATP) mais reste à savoir s’il ira à Paris avant… »

Un doute qui pour­rait s’ex­pli­quer par un pépin physique alors qu’on sait que Nole était encore gêné au poignet lors de la Laver Cup il y a un peu moins d’un mois. Mais ses deux titres d’af­filée remportés à Tel Aviv et Astana ont balayé cette hypo­thèse à moins qu’il se soit de nouveau blessé.

En tout cas, si Novak Djokovic venait à faire l’im­passe sur le dernier Masters 1000 de la saison, il ferait une croix sur la défense de son titre et sur ses 1000 points acquis en 2021. De plus, ce serait un vrai coup dur pour les orga­ni­sa­teurs et son direc­teur, Cédric Pioline.

Affaire à suivre…