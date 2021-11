Assuré de terminer la saison à la place de numéro 1 mondial pour la septième fois de sa carrière, dépas­sant ainsi Pete Sampras pour s’of­frir un nouveau record, Novak Djokovic a reconnu en confé­rence de presse d’après match qu’il avait encore du mak à réaliser la portée de ses diffé­rents exploits et records.

« J’essaye de garder à l’es­prit que je suis dans une posi­tion unique. Il est parfois diffi­cile de réaliser l’am­pleur de ses exploits, pas seule­ment pour moi, mais pour le sport en général, parce que je suis encore un joueur en acti­vité. Une fois que j’aurai pris ma retraite, j’aurai certai­ne­ment le temps d’y songer, de prendre du recul, et peut‐être d’ap­pré­cier davan­tage. Bien sûr, je suis recon­nais­sant, j’ap­précie déjà énor­mé­ment. Mais on a toujours en tête le prochain défi, quand on est en plein milieu de sa carrière. On doit se donner des tâches, on a toujours de nouveaux tour­nois devant soi. Et on ne savoure pas forcé­ment le succès que l’on vient d’accomplir. »