Lors de sa confé­rence de presse après sa victoire face à Khachanov (6−4, 6–1), le Serbe a tenté de résumer sa perfor­mance notam­ment en expli­quant qu’il avait eu un vrai passage à vide dont il ne connait pas la cause.

« Je ne devais pas trouver le rythme. Je menais 3–0, je ne me sentais pas physi­que­ment au mieux pour une raison que je ne connais pas. Je trans­pi­rais beau­coup. Cela se produit parfois. Il faut surmonter cela, trouver une solu­tion. Au final, je joue un excellent tennis. Je ne peux pas comparer le tournoi ici et ceux que j’ai joués au Kazakhstan et en Israël mais je suis sur une bonne lancée effec­ti­ve­ment. C’est toujours un défi de jouer contre Khachanov et j’ai perdu en 2018 en finale. Je sais qu’il aime ce type de surface et condi­tions. C’est plus rapide cette année. La balle reste bien basse, elle avance plus vite que l’année dernière. Si tu sers bien et que tu es agressif de la ligne de fond, tu peux gagner pas mal de points. Je n’ai pas servi si bien au premier set, pour être franc. J’ai réussi à garder le bon tempo de la ligne de fond de court. Au deuxième set, j’ai élevé mon niveau de jeu, je suis très heureux de comment j’ai terminé »