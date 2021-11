En confé­rence de presse, Novak a bien voulu revenir sur sa « déroute » de l’US Open. Comme d’ha­bi­tude, il préfère vrai­ment être positif plutôt que se plaindre.

« Au fil des années, j’ai appris à gérer ces défaites, je les consi­dère donc comme de grandes oppor­tu­nités pour conti­nuer à progresser. Cette défaite est arrivée au meilleur ou au pire moment pour moi, selon l’angle que l’on veut bien l’ana­lyser. Bien sûr, je suis déçu, mais j’ai eu aussi la chance de ressentir l’amour des tribunes et le soutien d’un stade que je n’ai jamais eu aupa­ra­vant. Ce genre d’énergie est comme une victoire à vie, comme je l’ai dit sur le terrain, cela m’a touché le cœur. J’ai l’ha­bi­tude de trouver un envi­ron­ne­ment hostile dans la plupart des stades sur lesquels je joue, donc c’était une excel­lente occa­sion de grandir et de clore le chapitre du Grand Chelem cette saison avec trois titres et une finale. La défaite me rend un peu plus humble concer­nant mon jeu et ma carrière, ça me donne un retour à la réalité pour retourner à l’en­traî­ne­ment et m’améliorer »