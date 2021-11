L’heure de la revanche a déjà sonné.

Près de deux mois après sa défaite en finale de l’US Open, Novak Djokovic retrouve celui qui l’a empêché de réaliser le Grand Chelem calen­daire : Daniil Medvedev. Ce dernier a impres­sionné le Serbe samedi, contre Alexander Zverev en demi‐finales. Mais Nole a l’es­poir d’avoir tirer les leçons de ce revers aux Etats‐Unis, surtout qu’il a pu se tester face au Russe il y a une dizaine de jours dans le sud de la France…

« La dernière fois que nous nous sommes affrontés, il m’a débordé. Moi, j’avais gagné à l’Open d’Australie. J’espère que je vais pouvoir renverser la donne cette fois‐ci, et que j’au­rais appris de cette expé­rience à New‐York. Je l’ai vu jouer contre Zverev. Son tennis est fantas­tique. Il est vrai­ment au top de sa forme. Son service est puis­sant. On dirait qu’il a trouvé ses repères. Il y a 10 jours, on s’est entraîné. On a fait un set ensemble. C’était fran­che­ment très tendu, et drôle (…) Évidemment que quand tu joues en finale, tu veux jouer ton meilleur tennis. C’est un grand chal­lenge, une grande bataille qui m’at­tend demain. J’espère mieux commencer le match qu’à l’US Open. Je sais ce que je dois faire. Je suis prêt pour cette grande bataille », a assuré le numéro 1 mondial en confé­rence de presse.