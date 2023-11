« Cela va devenir de plus en plus diffi­cile », décla­rait Novak Djokovic qui avouait égale­ment avoir passé « plus de temps aux toilettes que sur le court ces derniers jours » après sa victoire diffi­cile en huitièmes de finale contre Tallon Griekspoor.

Pourtant ce vendredi, à l’occasion du remake de la finale de l’édition 2022, remportée par Holger Rune, le Serbe n’était plus le même que la veille. S’il avait opté pour une nouvelle tenue moins flashy, c’est au niveau du visage et de son jeu qu’il avait retrouvé des couleurs.

Solide, précis et très juste notam­ment sur toutes ses volées, Nole faisait logi­que­ment plier Rune dans le premier set.

Le short relevé et les jambes aigui­sées, Rune rentrait encore un peu plus dans le combat. Dans un jeu crucial à 5–4 marquée par une contes­ta­tion de Djokovic envers l’arbitre, Rune sauvait une balle de match sur son service. Le tenant du titre emme­nait le numéro 1 mondial dans un tie‐break qu’il maîtri­sait à merveille.

Comme souvent, Rune cram­pait mais la partie était relancée. Sous les sifflets, Nole allait fina­le­ment aux toilettes et reve­nait pour finir le travail, profi­tant de la baisse de régime de son adversaire.

Sur un score final de 7–5, 6–7(3), 6–4, Djokovic remporte un match parti­cu­lier face à un jeune qu’il connaît très bien, désor­mais entraîné par Boris Becker, qu’il consi­dère comme un membre de sa famille depuis leur colla­bo­ra­tion fruc­tueuse entre 2014 et 2016.

En demi‐finales, le Serbe affron­tera le vain­queur du match entre Andrey Rublev et Alex de Minaur.