Vraiment pas gâté par le tirage au sort de cette édition 2026 du Rolex Paris Masters alors qu’il sera opposé, ce mardi, à Valentin Vacherot, récent vainqueur de l’ATP 500 de Bâle, Novak Djokovic était de passage ce lundi soir en conférence de presse d’avant tournoi.
Notamment interrogé sur sa forme actuelle et sa volonté de disputer plus de tournois en dehors des Grands Chelems, le Serbe a eu une phrase lourde de sens concernant l’avis de certains commentateurs et observateurs à ce sujet.
« Cette année, pour être honnête, j’ai plutôt mis l’accent sur le fait de me sentir bien sur le court plutôt que de bien jouer, car pour la plupart des tournois auxquels j’ai participé – et je n’en ai pas disputé beaucoup – j’ai eu beaucoup de mal sur le plan physique. Physiquement, j’ai vraiment eu beaucoup de mal. Cela n’avait rien à voir avec ma préparation ou avec le fait de m’entraîner suffisamment, car je constate que beaucoup de gens adorent donner leur avis d’expert en prétendant savoir exactement ce qui se passe pour moi, alors qu’ils n’en savent rien. Mais quoi qu’il en soit, comme je l’ai dit, chaque fois que je me sens un peu mieux sur le court – et c’est le cas ces derniers temps – on se rapproche vraiment de la solution à ce que j’ai traversé ces douze derniers mois. Du coup, tout de suite, mon niveau de jeu, mon plaisir sur le court, mon état d’esprit sont excellents, et je joue mieux. Pékin a été ma meilleure semaine de l’année, à part en Australie, et je trouve que j’ai plutôt bien joué à Bâle aussi. Bien sûr, c’était un match serré que j’ai perdu, mais bon, j’essaie simplement de profiter des dernières semaines de la saison et, surtout, de me sentir mieux sur le court, comme je l’ai dit. Et puis les bons résultats viendront. Oui, on verra bien après ça. »
Publié le lundi 2 novembre 2026 à 19:45