Battu mais pas abattu, Novak a encore été très digne dans la défaite alors qu’il devait être sacré­ment déçu surtout après avoir quand même mal négocié le 3ème set.

Mais accepter la défaite, c’est aussi l’ou­blier et repartir vers d’autres objectifs.

Interrogé sur le poten­tiel de Rune, le Serbe a insisté sur les simi­li­tudes que possé­dait le Danois avec son propre jeu.

« Il y a des éléments qui font qu’il me fait penser à moi‐même. Il a un esprit très compé­titif, son revers est très solide, ses amortis, un bon retour. Il sait varier son jeu. Il s’est beau­coup amélioré. On a joué à l’US OPEN l’année dernière et depuis son jeu s’est beau­coup élevé, de trois niveaux je dirais. Je sais qu’il va conti­nuer à aller de l’avant. Il a de grands objec­tifs, et on peut le comprendre, parce que c’est un joueur qui a un poten­tiel extraordinaire »