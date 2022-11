Avant la finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy, programmée à 15h ce dimanche, Novak Djokovic s’est assez longue­ment exprimé sur son adver­saire, le jeune Holger Rune, qu’il a pris sous son aile ces dernières années.

« Je le connais assez bien, on s’est beau­coup entraînés ensemble sur diffé­rentes surfaces. Je l’aime beau­coup, il est très sympa. Nous sommes de très bons amis en dehors du court. Il a une famille fantas­tique, il a une super équipe. Il a une déon­to­logie profes­sion­nelle fantas­tique et il mérite son succès. Je l’ai suivi ces trois ou quatre dernières années, de son ascen­sion du niveau Challenger au top 50, il ne fait aucun doute que c’est l’avenir du sport avec Alcaraz et bien d’autres. Il a l’es­prit compé­titif. Je n’ai joué contre lui qu’une seule fois à l’US Open (en 2021) ; c’était vrai­ment une belle bataille en 4 sets. Il s’est beau­coup amélioré. Physiquement, il est très en forme. Il est jeune, il n’a pas beau­coup à perdre. Il a juste besoin de taper dans la balle. Je pense qu’il va jouer demain comme aujourd’hui, comme hier ; c’était très impres­sion­nant. Il me fait penser un peu à moi‐même, je dois dire, avec son revers. Il a une très bonne défense et il est compé­titif sur chaque point, il y met tout son cœur et je pense que c’est très bon pour notre sport en général. »