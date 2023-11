Une fois de plus, Novak Djokovic fait parler pour la longueur de ses pauses.

Bousculé par Andrey Rublev en demi‐finales du Masters 1000 de Paris‐Bercy samedi, le Serbe a fait parler toute son expé­rience pour s’im­poser. Revenu à un set partout grâce à un tie‐break parfai­te­ment maîtrisé, il s’est d’abord rendu aux toilettes avant de se faire masser le dos par le kiné sur le court. Au total, il aura laissé son adver­saire cogiter pendant près de 13 minutes.

We’re going three in Paris, but first, a little back rubbage for Nole pic.twitter.com/CW0hWW0Vjo — TennisNow (@Tennis_Now) November 4, 2023

« Il faut garder la foi et croire que vous avez toujours assez de gaz pour faire basculer les choses. C’était l’élé­ment fonda­mental ce samedi. Il y a eu cette pause qui m’a permis de recharger les batte­ries, me régé­nérer un peu et revenir un peu plus frais dans le troi­sième set. Je devais conti­nuer parce que j’avais des sensa­tions simi­laires hier (vendredi) et avant‐hier pour être honnête. Je ne me sentais pas très bien physi­que­ment sur le court mais il fallait conti­nuer, conti­nuer à y croire et jouer point après point, attendre une oppor­tu­nité. Je suis très fier de cette nouvelle victoire », a reconnu l’homme aux 24 titres du Grand Chelem en zone mixte après sa victoire en trois sets.