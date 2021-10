Particulièrement attendu ce dimanche lors du media day du Masters 1000 de Paris sur lequel il engagé en simple et en double, Novak Djokovic a tenu à mettre sur les points sur les i concer­nant son éven­tuelle parti­ci­pa­tion à l’Open d’Australie en janvier prochain.

« Eh bien, je vais décider si j’y vais ou pas après la décla­ra­tion offi­cielle du direc­teur du tournoi de l’Open d’Australie et de Tennis Australia. Pour le moment, il n’y a pas d’an­nonce offi­cielle. Jusque‐là, je n’en parlerai pas. Et je n’en parlerai plus. Je ne veux pas alimenter les contro­verses, les conjec­tures à ce sujet. Je verrai bien ce que j’en ferai une fois que l’an­nonce sera faite. Le plus grand groupe de joueurs… C’est diffé­rent en Australie qu’ailleurs, parce que c’est une autre zone géogra­phique », a réagi le numéro 1 mondial qui semble attendre de savoir défi­ni­ti­ve­ment si les athlètes seront obligés d’être vacciné pour pouvoir entrer sur le terri­toire australien.