Avec quatre balles de break et seule­ment trois points perdus sur son service dans le troi­sième set, Novak Djokovic aurait sans doute pu conclure plus tôt sa demi‐finale face à Stefanos Tsitsipas. Certes. Mais il n’avait aucun regret après la rencontre car le scénario tota­le­ment palpi­tant a rendu sa victoire encore plus belle.

« C’était du très bon tennis des deux côtés, c’était super, pour le public, pour nous aussi. On s’est poussé mutuel­le­ment jusqu’au bout. C’est bien et c’était même néces­saire que ce match se joue sur le dernier point, le dernier coup, au tie‐break. Ça tient à rien et s’il avait gagné, il aurait aussi mérité sa victoire. L’ambiance était fantas­tique et ça veut dire beau­coup pour moi de vivre ce genre de moments à ce stade de ma carrière », s’est réjoui le tenant du titre, toujours en quête d’un septième sacre à Bercy.

La pépite Holger Rune, encore épous­tou­flante samedi contre Felix Auger‐Aliassime, sera le dernier obstacle à se dresser sur la route du Serbe ce dimanche à Bercy.