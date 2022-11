Appliqué et sérieux face à Maxime Cressy, Novak Djokovic a fait une belle entrée en lice à Bercy d’au­tant que son duel était un vrai test face à un joueur propo­sant un jeu aussi offensif. A l’issue de ce succès, soulagé, le Serbe s’est exprimé devant les médias et il a rendu hommage à son adversaire.

« Maxime est à l’aise pour venir au filet et il est beau à voir. C’est vrai­ment le seul gars qui vient au filet après chaque première et chaque deuxième balle. C’est beau de voir cela au tennis, en parti­cu­lier en ces temps modernes où les joueurs jouent beau­coup en fond de court. Il est un joueur très athlé­tique, donc diffi­cile à jouer parti­cu­liè­re­ment dans ce type de condi­tions où les balles vont à toute vitesse à travers le court. Le court est plus rapide que l’année dernière. Il était donc diffi­cile de le breaker. Je n’ai pas fait beau­coup de fautes directes. Je suis très satis­fait de comment j’ai servi, de comment j’ai gagné mes jeux de service, comment je me sentais. Tout cela était très positif.