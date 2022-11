La plupart du temps injouable vendredi soir en quarts de finale du Rolex Paris Masters, Novak Djokovic a écrasé un Lorenzo Musetti. En zone mixte, le Serbe a voulu insister sur sa perfor­mance même s’il sait que le jeune italien était assez loin de son meilleur niveau.

« Tout le monde l’a vu, moi, le public : Musetti peut sans aucun doute faire mieux, mais je pense que j’y suis pour quelque chose. J’avais envie d’être très agressif dès le début. Je ne voulais pas lui laisser de temps. Si on lui en donne, il peut vite devenir dange­reux. Tactiquement, j’ai réussi à exécuter tout ce que j’avais prévu de mettre en place. Je me sens si à l’aise sur ce court, et plus je joue, plus je suis en confiance au fil des tours », a déclaré Nole, en pleine confiance avant de retrouver Stefanos Tsitsipas en demie ce samedi.