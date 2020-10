Avec la pandémie et le système de points lissés sur deux ans, Novak Djokovic sait déjà qu’il conservera les 1000 points acquis l’an dernier en dominant Shapovalov en finale à Bercy.

Présent la semaine précédente à Vienne où il sera la guest star du tournoi, le Serbe n’a pas officiellement déclaré forfait pour Paris.

La question que l’on peut donc se poser est de avoir si l’annonce faite hier par Nadal peut changer ses plans.

Cela dépendra surement de son état de forme en Autriche pour ce premier tournoi de la saison en indoor pour le Serbe.

De là à dire qu’il adorerait donner une « leçon » à l’Espagnol à Paris dans des conditions qu’il affectionne, il y a un pas que nous ne franchirons pas.

Toujours est-il qu’à l’inverse des années précédentes, le Serbe n’est pas touché physiquement par une saison longue et fastidieuse, ce qui était la cause chaque année d’un certain nombre de forfaits à Bercy.

Il ne nous reste donc plus qu’à attendre la décision finale du numéro 1 mondial.