Après les forfaits de Monfils et Paire, le team France est plus léger que les années précédentes. On compte donc 8 tricolores : Simon, Gasquet, Mannarino, Humbert, Herbert (WC), Gaston (WC), Bonzi (WC), Moutet (WC). Vu les classements actuels de nos Bleus forcément le tirage a été « dur ».



=> Voici l’ensemble des matchs :

Gaston (WC) – Carreno Busta (Esp)

Simon – Tommy Paul (USA)

Mannarino – Dimitrov (Bulgarie)

Bonzi (WC) – Qualifié

Gasquet – Taylor Fritz (USA)

Humbert – Casper Ruud (Norvège)

Herbert (WC) – Sandgren

Moutet (WC) – Qualifié