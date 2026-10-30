Dernière étape avant les ATP Finals (15 au 22 novembre), le Rolex Paris Masters approche à grands pas (2 au 8 novembre).
Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi soir. Et il n’a pas épargné Novak Djokovic, opposé à Valentin Vacherot dès le premier tour ! Dans la course au Masters, le Serbe doit obtenir un gros résultat à Paris après son élimination en huitièmes de finale à Bâle.
Au contraire d’Alexander Zverev, nouveau numéro 1 mondial lundi, Carlos Alcaraz et Arthur Fils, incertain après son abandon à Bâle, sont dans l’autre partie de tableau.
De nombreux chocs sont également à noter au premier tour, notamment entre Lorenzo Musetti et Hubert Hurkacz, ou entre Tommy Paul et Holger Rune.
Le parcours potentiel de Novak Djokovic :
Le parcours potentiel de Carlos Alcaraz :
Les huitièmes de finale potentiels :
Les duels à ne pas manquer au premier tour :
J‑3 avant le début des hostilités.
Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 19:59