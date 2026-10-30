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Du très lourd pour Djokovic dès le premier tour, Alcaraz et Fils dans la même partie de tableau !

Par
Baptiste Mulatier
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Dernière étape avant les ATP Finals (15 au 22 novembre), le Rolex Paris Masters approche à grands pas (2 au 8 novembre).

Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi soir. Et il n’a pas épargné Novak Djokovic, opposé à Valentin Vacherot dès le premier tour ! Dans la course au Masters, le Serbe doit obtenir un gros résultat à Paris après son élimi­na­tion en huitièmes de finale à Bâle.

Au contraire d’Alexander Zverev, nouveau numéro 1 mondial lundi, Carlos Alcaraz et Arthur Fils, incer­tain après son abandon à Bâle, sont dans l’autre partie de tableau.

De nombreux chocs sont égale­ment à noter au premier tour, notam­ment entre Lorenzo Musetti et Hubert Hurkacz, ou entre Tommy Paul et Holger Rune.

Le parcours poten­tiel de Novak Djokovic :

Le parcours poten­tiel de Carlos Alcaraz : 

Les huitièmes de finale potentiels : 

Les duels à ne pas manquer au premier tour : 

J‑3 avant le début des hostilités. 

Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 19:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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