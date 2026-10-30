Dernière étape avant les ATP Finals (15 au 22 novembre), le Rolex Paris Masters approche à grands pas (2 au 8 novembre).

Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi soir. Et il n’a pas épargné Novak Djokovic, opposé à Valentin Vacherot dès le premier tour ! Dans la course au Masters, le Serbe doit obtenir un gros résultat à Paris après son élimi­na­tion en huitièmes de finale à Bâle.

Au contraire d’Alexander Zverev, nouveau numéro 1 mondial lundi, Carlos Alcaraz et Arthur Fils, incer­tain après son abandon à Bâle, sont dans l’autre partie de tableau.

De nombreux chocs sont égale­ment à noter au premier tour, notam­ment entre Lorenzo Musetti et Hubert Hurkacz, ou entre Tommy Paul et Holger Rune.

Le parcours poten­tiel de Novak Djokovic :

🇫🇷🇷🇸 Novak Djokovic’s 2026 Paris Masters Draw :



R1 – Vacherot

R2 – Darderi/Q

R3 – De Minaur/Rublev

QF – Zverev/Tien/Tsitsipas/Hurkacz

SF – Shelton/Tiafoe/Paul/Cerundolo

F – Alcaraz/Cobolli/Medvedev/Fils pic.twitter.com/QEHecXSYzf — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 30, 2026

Le parcours poten­tiel de Carlos Alcaraz :

🇫🇷 Camino poten­cial de Carlos Alcaraz en el @RolexPMasters :



R1 – Bye

R2 – Michelsen/Lehecka

R3 – Humbert/Van de Zandschulp/Nakashima/Berrettini

QF – Fritz/Fils

SF – Jódar/Medvedev/Davidovich Fokina/Ruud

F – Zverev/Djokovic/Shelton/Tiafoe — Germán R. Abril (@gerebit0) October 30, 2026

Les huitièmes de finale potentiels :

Paris Masters projected R16 (via seeds):



[1] Zverev vs. [15] Tien

[8] De Minaur vs. [10] Djokovic (!)



[3] Shelton vs. [16] Cerundolo

[7] Tiafoe vs. [12] Paul



[4] Medvedev vs. [13] Davidovich

[5] Cobolli vs. [9] Jodar



[6] Fils vs. [11] Fritz

[2] Alcaraz vs. [14] Nakashima — José Morgado (@josemorgado) October 30, 2026

Les duels à ne pas manquer au premier tour :

R1 :



Musetti‐Hurkacz (R2 vs. Zverev)

Tien‐Tsitsipas

Rublev‐Etcheverry (R2 vs. De Minaur)

Djokovic‐Vacherot

Rinderknech‐Cerundolo

Paul‐Rune

Davidovich‐Kouamé

Shapovalov‐Khachanov

Nakashima‐Berrettini

Lehecka‐Michelsen (R2 vs. Alcaraz)



That’s why one week M1000 are much better. https://t.co/IS7DXcG8pc — José Morgado (@josemorgado) October 30, 2026

J‑3 avant le début des hostilités.