Associé à l’expérimenté Jurgen Melzer, le discret Edouard Roger Vasselin a encore une chance de pouvoir se rendre avec son ami autrichien à Londres. Battu en demi-finale à Bercy, les deux compères sont donc présents à Sofia cette semaine pour glaner les points qui leur manquent. Ce défi ne permet donc pas à ERV de profiter de sa famille, et cela lui pèse un peu comme il l’a expliqué en postant un tweet. On ne peut que l’encourager à donner le meilleur de lui pour cette ultime étape d’autant que sa visibilité médiatique n’est pas toujours aussi importante que celle de ses deux amis Nicolas Mahut et P2H. S’il se qualifie pour Londres, peut-être que l’on parlera un peu plus de sa performance même si ERV a toujours aimé la discrétion. Actuellement ERV et Melzer sont 9ème, avec 110 points de retard sur Marcelo Melo et Lukasz Kubot qui ne seront pas présents en Bulgarie.

Un privilège d’avoir pu jouer à Paris cette semaine . Le public me manque mais pas autant que ma famille 😞👨‍👩‍👧‍👦. #RolexParisMasters ➡️ Sofia 🇧🇬 #roadtoLondon pic.twitter.com/cQXXl4fPOS — EdouardRogerVasselin (@ERogerVasselin) November 8, 2020