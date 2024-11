Ancien coach de Lucas Pouille et Fiona Ferro et actuel entraî­neur de Giovanni Mpetshi Perricard, Emmanuel Planque est un nom bien connu des joueurs du circuit.

Interrogé ce samedi par nos confrères de L’Équipe avant le duel entre Ugo Humbert et Karen Khachanov en demi‐finales du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Planque, qui connaît très bien le joueur russe pour avoir passé plusieurs inter­sai­sons à ses côtés, a estimé qu’il avait tout pour un jour remporter un tournoi du Grand Chelem.

« J’ai beau­coup d’af­fec­tion et de respect pour lui. On partage des choses et, pour nous, son parcours est très inspi­rant. Il a un Grand Chelem dans la raquette, et aussi dans la tête. Et pour l’avoir vu travailler sur le court et sur la piste, parce qu’on y a passé pas mal de temps, je pense qu’il l’a aussi dans les jambes. »