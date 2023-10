Le bilan fran­çais sur ce Masters 1000 de Paris‐Bercy était tout simple­ment terrible avant le match d’Ugo Humbert :

😰 Le Rolex Paris Masters des Français :

✅ Q1 : Barrère (vs Hanfmann)

❌ Q1 : Atmane (vs Ofner)

❌ Q1 : Rinderknech (vs O’Connell)

❌ Q1 : Cazaux (vs Safiullin)

❌ Q1 : Halys (vs Lajovic)

❌ Q1 : Droguet (vs Nishioka)

❌ Q1 : Mpetshi Perricard (vs Watanuki)

❌ Q2 : Barrère (vs… pic.twitter.com/UTpL0Rvx4V