ATP - Rolex Paris Masters

En dessous de tout, Alcaraz logi­que­ment battu par Norrie

Jean Muller
Par Jean Muller

Cameron Norrie pose souvent des problèmes à Carlos Alcaraz (C’était leur 7e confron­ta­tion, Alcaraz menait 5 à 2). Ce mardi soir, il a fait beau­coup mieux en domi­nant le numéro 1 mondial : 4–6, 6–3, 6–4.

Jamais dans le rythme, commet­tant plus de 50 fautes directes, Carlitos a été plus que décevant. 

En face Cameron a joué son jeu sans complexe rappe­lant aux obser­va­teurs qu’il a été top 10 et demi‐finaliste en Grand Chelem.

S’adressant son clan, Carlos s’est souvent plaint sans jamais trouver la solu­tion. On a rare­ment vu l’Espagnol aussi peu inté­ressé par un match.

C’est un vrai coup dur pour le tournoi et cela confirme aussi qu’Alcaraz n’aime pas vrai­ment le tennis indoor.

Cette défaite peut être une bonne nouvelle pour Carlitos car il aura du temps pour préparer le Masters de Turin.

Publié le mardi 28 octobre 2025 à 21:34

