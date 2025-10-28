Cameron Norrie pose souvent des problèmes à Carlos Alcaraz (C’était leur 7e confrontation, Alcaraz menait 5 à 2). Ce mardi soir, il a fait beaucoup mieux en dominant le numéro 1 mondial : 4–6, 6–3, 6–4.
Jamais dans le rythme, commettant plus de 50 fautes directes, Carlitos a été plus que décevant.
En face Cameron a joué son jeu sans complexe rappelant aux observateurs qu’il a été top 10 et demi‐finaliste en Grand Chelem.
S’adressant son clan, Carlos s’est souvent plaint sans jamais trouver la solution. On a rarement vu l’Espagnol aussi peu intéressé par un match.
C’est un vrai coup dur pour le tournoi et cela confirme aussi qu’Alcaraz n’aime pas vraiment le tennis indoor.
Cette défaite peut être une bonne nouvelle pour Carlitos car il aura du temps pour préparer le Masters de Turin.
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 21:34