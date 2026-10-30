Nouveau coup dur pour Corentin Moutet.

Quart de fina­liste à Lyon la semaine dernière, le Français a annoncé son forfait pour le Rolex Paris Masters.

« J’ai travaillé si dur pour retrouver le terrain, avec telle­ment d’es­poir, que devoir déjà y renoncer fait vrai­ment mal. Cette année a été très diffi­cile. J’aurais telle­ment aimé la terminer autre­ment, à la maison, devant vous. Retrouver votre énergie et partager encore quelques émotions ensemble. Ça me rend profon­dé­ment triste de ne pas en avoir la possi­bi­lité. On se retrouve en 2027 », a expliqué le 103 mondial sur Instagram.

🚨 OFFICIEL : Corentin Moutet déclare forfait pour le Master 1000 de Paris…🇫🇷❌️ pic.twitter.com/buGrkXvAGB — 🇫🇷 Tennis Tricolore 🇫🇷 (@Jeu_Bleu) October 30, 2026

Une mauvaise nouvelle pour le tennis trico­lore qui s’ajoute à l’inquiétude autour d’Arthur Fils, contraint à l’abandon en quarts de finale à Vienne ce vendredi.