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En plus de l’inquiétude pour Arthur Fils, autre mauvaise nouvelle pour le tennis français !

Par
Baptiste Mulatier
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Crédit photo : Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes

Nouveau coup dur pour Corentin Moutet.

Quart de fina­liste à Lyon la semaine dernière, le Français a annoncé son forfait pour le Rolex Paris Masters.

« J’ai travaillé si dur pour retrouver le terrain, avec telle­ment d’es­poir, que devoir déjà y renoncer fait vrai­ment mal. Cette année a été très diffi­cile. J’aurais telle­ment aimé la terminer autre­ment, à la maison, devant vous. Retrouver votre énergie et partager encore quelques émotions ensemble. Ça me rend profon­dé­ment triste de ne pas en avoir la possi­bi­lité. On se retrouve en 2027 », a expliqué le 103 mondial sur Instagram.

Une mauvaise nouvelle pour le tennis trico­lore qui s’ajoute à l’inquiétude autour d’Arthur Fils, contraint à l’abandon en quarts de finale à Vienne ce vendredi.

Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 20:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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