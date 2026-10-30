Quart de finaliste à Lyon la semaine dernière, le Français a annoncé son forfait pour le Rolex Paris Masters.
« J’ai travaillé si dur pour retrouver le terrain, avec tellement d’espoir, que devoir déjà y renoncer fait vraiment mal. Cette année a été très difficile. J’aurais tellement aimé la terminer autrement, à la maison, devant vous. Retrouver votre énergie et partager encore quelques émotions ensemble. Ça me rend profondément triste de ne pas en avoir la possibilité. On se retrouve en 2027 », a expliqué le 103 mondial sur Instagram.
Une mauvaise nouvelle pour le tennis tricolore qui s’ajoute à l’inquiétude autour d’Arthur Fils, contraint à l’abandon en quarts de finale à Vienne ce vendredi.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.