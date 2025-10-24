S’il ne fait clai­re­ment plus partie du gratin du tennis mondial depuis plusieurs mois (actuel­le­ment relégué au 25 rang mondial), Stefanos Tsitsipas n’en reste pas moins un joueur majeur du circuit ATP.

En proie à des soucis physiques pendant presque toute la saison, le Grec, après trois forfaits d’af­filée à Pékin, Shanghai et Vienne, a pris la même déci­sion pour le Rolex Paris Masters, qui débu­tera ce lundi 27 octobre. Un retrait qui vient s’ajouter à ceux déjà impor­tants de Novak Djokovic, Arthur Fils et Tommy Paul.

Paris update :

OUT : Tsitsipas

IN : Borges

Next : Marozsan — Entry List Updates (@EntryLists) October 24, 2025

À noter que Tsitsipas est attendu, aux côtés de Novak Djokovic, chez lui, en Grèce, sur le nouvel ATP 250 d’Athènes (du 2 au 8 novembre), ancien­ne­ment à Belgrade.