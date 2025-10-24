S’il ne fait clairement plus partie du gratin du tennis mondial depuis plusieurs mois (actuellement relégué au 25 rang mondial), Stefanos Tsitsipas n’en reste pas moins un joueur majeur du circuit ATP.
En proie à des soucis physiques pendant presque toute la saison, le Grec, après trois forfaits d’affilée à Pékin, Shanghai et Vienne, a pris la même décision pour le Rolex Paris Masters, qui débutera ce lundi 27 octobre. Un retrait qui vient s’ajouter à ceux déjà importants de Novak Djokovic, Arthur Fils et Tommy Paul.
Paris update :— Entry List Updates (@EntryLists) October 24, 2025
OUT : Tsitsipas
IN : Borges
Next : Marozsan
À noter que Tsitsipas est attendu, aux côtés de Novak Djokovic, chez lui, en Grèce, sur le nouvel ATP 250 d’Athènes (du 2 au 8 novembre), anciennement à Belgrade.
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 15:47