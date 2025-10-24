AccueilATPATP - Rolex Paris MastersEncore un forfait majeur pour le Masters 1000 de Paris
ATP - Rolex Paris Masters

Encore un forfait majeur pour le Masters 1000 de Paris

Thomas S
Par Thomas S

-

245

S’il ne fait clai­re­ment plus partie du gratin du tennis mondial depuis plusieurs mois (actuel­le­ment relégué au 25 rang mondial), Stefanos Tsitsipas n’en reste pas moins un joueur majeur du circuit ATP. 

En proie à des soucis physiques pendant presque toute la saison, le Grec, après trois forfaits d’af­filée à Pékin, Shanghai et Vienne, a pris la même déci­sion pour le Rolex Paris Masters, qui débu­tera ce lundi 27 octobre. Un retrait qui vient s’ajouter à ceux déjà impor­tants de Novak Djokovic, Arthur Fils et Tommy Paul. 

À noter que Tsitsipas est attendu, aux côtés de Novak Djokovic, chez lui, en Grèce, sur le nouvel ATP 250 d’Athènes (du 2 au 8 novembre), ancien­ne­ment à Belgrade. 

Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 15:47

Article précédent
Auger‐Aliassime jette l’éponge, Musetti n’en deman­dait pas tant

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.