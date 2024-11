Chez nos confrères de l’Equipe, Fabrice Martin, joueur spécia­liste du double a livré quelques secrets concer­nant le joueur dont il est le spar­ring partner.

« C’est un artiste qui a un énorme carac­tère pour trouver une ressource diffé­rente des autres joueurs, dans les moments où on ne s’y attend pas forcé­ment. Il arrive toujours à s’en sortir avec des coups atypiques, parce qu’il ne joue pas au tennis comme les autres, en plus d’être gaucher. Il a cette hargne, cette capa­cité à utiliser le public et à partager avec les gens autour de lui. Le fait qu’il vienne cher­cher un peu d’aide après chaque point, en nous regar­dant, c’est super plai­sant, un vrai esprit d’équipe »