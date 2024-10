Lors d’une inter­view accordée à nos confrères de Clay Tennis, le joueur indien Rohan Bopanna, ancien numéro 1 mondial en double et toujours 8e à 44 ans, a exprimé toute son admi­ra­tion pour Novak Djokovic qu’il place au‐dessus de Roger Federer, Rafael Nadal et des autres légendes du jeu.

« Le plus grand joueur de tous les temps ? Novak Djokovic. La façon dont il a été si cohé­rent au fil des ans a été incroyable. Novak a réussi à surmonter beau­coup de barrières. Sa consis­tance a été fabu­leuse. Et le joueur de tennis qui a eu le plus d’impact sur le sport ? Novak aussi. Sans aucun doute. »