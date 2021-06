Quelques heures après le retrait de Roger Federer de Roland‐Garros, le patron du tournoi, Guy Forget, a fait le tour des médias et plateaux télés afin d’ex­pli­quer à sa sauce les raisons de ce forfait. Loin d’être rancu­nier envers le Suisse, Guy a même évoqué le fait qu’il pour­rait revenir à Paris au mois de novembre dans le cadre du Masters 1000 de Paris prévu du 1er au 7. Une déci­sion en partie motivé par la nouvelle annu­la­tion assez incom­pré­hen­sible du tournoi de Bâle initia­le­ment programmé la semaine avant le Rolex Paris Masters. Une aubaine pour Guy, égale­ment direc­teur du tournoi pari­sien, et pour le public français.

« Roger m’a même parlé du Rolex Paris Masters », a déclaré Forget au micro de RMC Sport. « Étant donné que le tournoi de Bâle a été annulé, il m’a dit que pour le tournoi de Paris c’était peut‐être bon signe, et qu’on le reverrai peut‐être plus tôt que prévu à Paris. J’ai aimé le clin d’œil, et puis faut en profiter dès qu’on le verra sur un court parce que ça ne va pas durer. »