ATP - Rolex Paris Masters

Félix Auger‐Aliassime a trouvé la clé : « J’essaie toujours de progresser en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. Aujourd’hui, je suis un joueur complet »

Jean Muller

Travailler ses points faibles, renforcer ses points forts, le Canadien a progressé et en indoor lorsque les condi­tions de jeu sont idéales pour son jeu il est très diffi­cile à aller cher­cher. Garçon adorable, un peu à part des autres fina­le­ment, Félix a fait preuve de rési­lience ces dernières années car il n’a pas eu les résu­lats escomptés. A force de travail, il a cherché les clés pour conti­nuer à y croire. Cette finale à Paris est quelque part une forme de récompense.

« J’essaie de progresser en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. En tant que personne, j’essaie de rester le même. Mais en tant que joueur, je travaille à améliorer tous mes coups. Mon service est plus régu­lier, mon retour de service s’est amélioré. On l’a vu aujourd’hui. J’ai d’ailleurs bien retourné. Mes revers et mon retour de service étaient meilleurs. Je suis donc un joueur complet »

Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 09:11

