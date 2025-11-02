Travailler ses points faibles, renforcer ses points forts, le Canadien a progressé et en indoor lorsque les conditions de jeu sont idéales pour son jeu il est très difficile à aller chercher. Garçon adorable, un peu à part des autres finalement, Félix a fait preuve de résilience ces dernières années car il n’a pas eu les résulats escomptés. A force de travail, il a cherché les clés pour continuer à y croire. Cette finale à Paris est quelque part une forme de récompense.
« J’essaie de progresser en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. En tant que personne, j’essaie de rester le même. Mais en tant que joueur, je travaille à améliorer tous mes coups. Mon service est plus régulier, mon retour de service s’est amélioré. On l’a vu aujourd’hui. J’ai d’ailleurs bien retourné. Mes revers et mon retour de service étaient meilleurs. Je suis donc un joueur complet »
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 09:11