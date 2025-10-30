Felix s’est présenté devant les médias et ils étaient plutôt nombreux.

Il faut dire qu’il va affronter la terreur du moment, un certain Valentin Vacherot.

Interrogé sur sa blague rédigée sur la caméra suite à sa victoire face à Altmaier, le Canadien a bien voulu expli­quer pour­quoi





« Quelques fois tu es pris par le moment et tu dois trouver un truc original et là c’est ce qu’il m’est venu à l’es­prit. Maintenant je vais jouer l’homme du moment, celui qui est en confiance. C’est un défi qui est inté­res­sant. On se connait depuis long­temps en s’en­trai­nant à Monaco. C’est un chal­lenge qui est relevé car il a battu beau­coup de très bon joueurs mais je suis prêt »