Le Canadien a huit titres à son palmarès dont 7 en indoor, un pour­cen­tage qui est très élevé si on le compare aux autres joueurs de son niveau.

Interrogé sur ce sujet en confé­rence de presse, Félix a trouvé une explication.

« J’essaie de bien jouer partout. Vous savez, jusqu’à présent, j’ai remporté sept de mes huit tour­nois en salle. J’avais déjà atteint des finales sur toutes les surfaces, mais il est clair que c’est en salle que j’ai obtenu mes meilleurs résul­tats. Mais il n’y a pas de prépa­ra­tion diffé­rente, ou lorsque je fais mon calen­drier, je ne me dis pas : « D’accord, je vais essayer d’être prêt pour l’in­té­rieur et la terre‐battue n’a pas d’im­por­tance. J’essaie juste d’être prêt. Mais j’ai l’im­pres­sion d’être plus effi­cace au service en salle. Je suis plus régu­lier. En exté­rieur, s’il y a du vent, des condi­tions météo diffé­rentes, qu’il fasse froid ou chaud, j’ai plus de mal à trouver mon rythme et à être constant tout au long du tournoi C’est donc un point que je dois améliorer »