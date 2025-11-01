Le Canadien a huit titres à son palmarès dont 7 en indoor, un pourcentage qui est très élevé si on le compare aux autres joueurs de son niveau.
Interrogé sur ce sujet en conférence de presse, Félix a trouvé une explication.
« J’essaie de bien jouer partout. Vous savez, jusqu’à présent, j’ai remporté sept de mes huit tournois en salle. J’avais déjà atteint des finales sur toutes les surfaces, mais il est clair que c’est en salle que j’ai obtenu mes meilleurs résultats. Mais il n’y a pas de préparation différente, ou lorsque je fais mon calendrier, je ne me dis pas : « D’accord, je vais essayer d’être prêt pour l’intérieur et la terre‐battue n’a pas d’importance. J’essaie juste d’être prêt. Mais j’ai l’impression d’être plus efficace au service en salle. Je suis plus régulier. En extérieur, s’il y a du vent, des conditions météo différentes, qu’il fasse froid ou chaud, j’ai plus de mal à trouver mon rythme et à être constant tout au long du tournoi C’est donc un point que je dois améliorer »
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 08:50