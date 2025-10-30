AccueilATPATP - Rolex Paris MastersFélix Auger-Aliassime : "On se sent loin des spectateurs sur le central,...
ATP - Rolex Paris Masters

Félix Auger‐Aliassime : « On se sent loin des spec­ta­teurs sur le central, avant quand on cher­chait sa serviette, ils étaient très proches de nous, c’était une ambiance plus chaleureuse »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

235

Felix s’est un peu plaint de la confi­gu­ra­tion de la salle si on a la compare à celle de Bercy où l’am­biance était bien plus chaleureuse. 

« On se sent loin du public. Avant les spec­ta­teurs étaient très très près des joueurs. Quand on cher­chait sa serviette, on les sentait tout proche de nous ce qui est encore le cas ici sur le court numéro 1. Sur le central, il y a donc une ambiance très diffé­rente, il y a beau­coup plus de distance avec le public. On entend les fans mais il y a un tempo qui n’est plus le même et il faut donc savoir s’ha­bi­tuer à cette nouvelle atmosphère »

Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 18:54

Article précédent
Bublik veut croire au Masters : « C’est peut‐être la première fois de ma carrière où j’ai un grand objectif à atteindre »
Article suivant
Alex de Minaur plus que surpris par sa quali­fi­ca­tion : « C’est vrai, alors je peux être vrai­ment relax maintenant »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.