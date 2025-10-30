Felix s’est un peu plaint de la confi­gu­ra­tion de la salle si on a la compare à celle de Bercy où l’am­biance était bien plus chaleureuse.

« On se sent loin du public. Avant les spec­ta­teurs étaient très très près des joueurs. Quand on cher­chait sa serviette, on les sentait tout proche de nous ce qui est encore le cas ici sur le court numéro 1. Sur le central, il y a donc une ambiance très diffé­rente, il y a beau­coup plus de distance avec le public. On entend les fans mais il y a un tempo qui n’est plus le même et il faut donc savoir s’ha­bi­tuer à cette nouvelle atmosphère »