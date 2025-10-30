Felix s’est un peu plaint de la configuration de la salle si on a la compare à celle de Bercy où l’ambiance était bien plus chaleureuse.
« On se sent loin du public. Avant les spectateurs étaient très très près des joueurs. Quand on cherchait sa serviette, on les sentait tout proche de nous ce qui est encore le cas ici sur le court numéro 1. Sur le central, il y a donc une ambiance très différente, il y a beaucoup plus de distance avec le public. On entend les fans mais il y a un tempo qui n’est plus le même et il faut donc savoir s’habituer à cette nouvelle atmosphère »
Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 18:54