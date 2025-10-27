AccueilFranceFinaliste en titre, Ugo Humbert est dépité : "Je suis triste de...
Finaliste en titre, Ugo Humbert est dépité : « Je suis triste de vous annoncer cela »

Cela ne pouvait pas être pire pour Ugo Humbert. 

Alors qu’il montait clai­re­ment en puis­sance avant de défendre sa finale sur le Rolex Paris Masters, le Français, contraint à l’abandon lors de sa demi‐finale sur l’ATP 500 de Bâle, a malheu­reu­se­ment annoncé son forfait pour le Masters 1000 pari­sien à cause d’une douleur au dos.

« Je suis triste d’an­noncer que je ne vais pas pouvoir parti­ciper au tournoi cette année. À la suite de mon retrait à Bâle, où j’ai ressenti des douleurs au dos, il est préfé­rable pour moi de privi­lé­gier le repos. J’ai hâte de revivre toutes ces belles émotions l’année prochaine au Rolex Paris Masters », a déclaré dans un commu­niqué, Humbert, qui va perdre au moins 14 places au clas­se­ment ATP suite à ce fâcheux retrait.

Publié le lundi 27 octobre 2025 à 14:14

