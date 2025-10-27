Cela ne pouvait pas être pire pour Ugo Humbert.
Alors qu’il montait clairement en puissance avant de défendre sa finale sur le Rolex Paris Masters, le Français, contraint à l’abandon lors de sa demi‐finale sur l’ATP 500 de Bâle, a malheureusement annoncé son forfait pour le Masters 1000 parisien à cause d’une douleur au dos.
« Je suis triste d’annoncer que je ne vais pas pouvoir participer au tournoi cette année. À la suite de mon retrait à Bâle, où j’ai ressenti des douleurs au dos, il est préférable pour moi de privilégier le repos. J’ai hâte de revivre toutes ces belles émotions l’année prochaine au Rolex Paris Masters », a déclaré dans un communiqué, Humbert, qui va perdre au moins 14 places au classement ATP suite à ce fâcheux retrait.
Publié le lundi 27 octobre 2025 à 14:14