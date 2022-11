Fabio Fognini dispute actuel­le­ment le Rolex Paris Masters, après son élimi­na­tion au dernier tour des quali­fi­ca­tions, il a profité du retrait de son compa­triote Matteo Berrettini pour remporter son premier tour en tant que lucky loser face au jeune promet­teur trico­lore Arthur Fils (NDLR : son tombeur en qualifications).

Après sa victoire Fabio est revenu en confé­rence de presse sur sa forme physique cette saison. Il se reproche d’avoir perdu de la viva­cité et de la force et se sent constam­ment en retard sur ses déplacements.

« Nous en parle­rons avec l’en­traî­neur, mais il est certain que la partie physique a fait défaut au cours du dernier mois. J’ai été malade pendant deux tour­nois, j’ai perdu beau­coup de poids, je pèse seule­ment 77 kilos main­te­nant. Je suis mince, je sens que je n’ai pas de force et j’ar­rive en retard sur la balle » a expliqué le 59ème joueur mondial.