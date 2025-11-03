Alors que les compa­rai­sons entre joueurs de géné­ra­tions diffé­rentes ne cessent d’alimenter les débats, Frédéric Fontang, l’entraîneur de Félix Auger‐Aliassime, a livré un avis tranché sur Jannik Sinner, qu’il voit comme une version améliorée de Novak Djokovic.

« Alcaraz et Sinner sont au‐dessus pour des raisons diffé­rentes. Alcaraz, c’est le côté variété du jeu, très offensif, capable de faire plein de choses. Sinner, c’est la constance. Ce qu’il fait est super solide, à une vitesse haute sans trop dépenser d’énergie. C’est un »Djoko Plus ». Il sert mieux. Ça va plus vite en coup droit… », a estimé l’en­traî­neur fran­çais dans des propos relayés par L’Equipe, à l’issue de la défaite de son joueur face à Sinner en finale du Masters 1000 de Paris.