Alors que les comparaisons entre joueurs de générations différentes ne cessent d’alimenter les débats, Frédéric Fontang, l’entraîneur de Félix Auger‐Aliassime, a livré un avis tranché sur Jannik Sinner, qu’il voit comme une version améliorée de Novak Djokovic.
« Alcaraz et Sinner sont au‐dessus pour des raisons différentes. Alcaraz, c’est le côté variété du jeu, très offensif, capable de faire plein de choses. Sinner, c’est la constance. Ce qu’il fait est super solide, à une vitesse haute sans trop dépenser d’énergie. C’est un »Djoko Plus ». Il sert mieux. Ça va plus vite en coup droit… », a estimé l’entraîneur français dans des propos relayés par L’Equipe, à l’issue de la défaite de son joueur face à Sinner en finale du Masters 1000 de Paris.
Publié le lundi 3 novembre 2025 à 18:14