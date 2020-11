Rafael Nadal est le roi Porte d’Auteuil. Mais si on dépasse un peu plus à l’est de Paris, précisément à Bercy, le Majorquin multiplie les échecs. C’est l’un des Masters 1000 qui lui résiste avec Miami et Shanghaï. Après une finale pour sa première participation au tableau principal en 2007, Rafa a sombré dans ce tournoi. Il n’a jamais dépassé les demi-finales en six tentatives depuis, et il a raté six autres éditions en raison de pépins physiques. Mais cette année, le contexte joue en sa faveur selon le directeur du tournoi, Guy Forget…

« Il a les armes pour le faire, notamment en imposant sa longueur de balle. Je l’ai trouvé performant à ce niveau cette année à Roland Garros. Il a trouvé je pense plus de profondeur en jouant un peu différemment. Avec ces schémas, Nadal peut gagner le tournoi », a déclaré Guy Forget en conférence de presse.

A la différence de d’habitude, le Taureau de Manacor arrive frais pour le Masters 1000 de Paris. Et Novak Djokovic ne sera pas là…