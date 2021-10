Le débat s’ouvre à chaque fois que l’Ecossais reçoit le précieux sésame. Interrogé sur ce choix, Guy l’a justifié avec force : « Je me souviens quand Andy est arrivé à Bercy et qu’il était en course pour devenir numéro 1 mondial, je l’avais solli­cité pour qu’il puisse nous aider sur plusieurs opéra­tions liées à nos parte­naires. Alors qu’il exis­tait un enjeu majeur au niveau sportif sur le tournoi, il avait joué le jeu. Dernièrement, on lui avait accordé une invi­ta­tion pour Roland‐Garros et il nous a prévenu large­ment à l’avance pour nous dire qu’il n’était pas en mesure de l’ho­norer car il n’avait pas le niveau. Aujourd’hui, il a progressé, il réalise des gros matchs, je ne me voyais pas lui refuser cette invi­ta­tion même si je comprends aussi que l’on peut me le repro­cher, que cela prive un joueur trico­lore d’une place dans le tableau »