Répondant aux questions du Figaro, Guy Forget a fait le bilan du tournoi. Il a aussi de se projeter sur 2021 et l’Open d’Australie même si pour l’instant il y a encore beaucoup d’incertitudes. Guy a aussi tenu à rendre hommage au vainqueur dont il apprécie vraiment le style : « C’est un joueur fantasque, ce qui fait son charme. Après le 1er tour, son entraîneur m’a raconté avoir eu une discussion un peu dure avec lui. Pour qu’il prenne conscience qu’il jouait très bien même si parfois c’est difficile. Le tennis est un jeu où on doit gérer ses frustrations, il y a des joueurs chez qui cela prend vite le dessus. Le rôle de son entraîneur a été de le canaliser tout au long de ce tournoi. Et il est allé crescendo. Il ira à Londres pour l’ATP Finals avec beaucoup de confiance et de victoires. Rien ne remplace la confiance chez un joueur de tennis. On a eu un beau vainqueur. »