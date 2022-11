Dans une récente inter­view, Frances Tiafoe qui affronte ce jour Félix Auger‐Aliassime a expliqué le rôle central que jouait sa petite amie dans sa récente transformation.

« J’ai appris à bien me préparer, bien dormir, bien manger, realiser toutes ces petites choses. Prendre soin de mon corps et aussi de mes affaires car toutes ces choses jouent fina­le­ment un rôle dans le match. Au début de ma carrière, je ne prenais pas vrai­ment ces choses au sérieux. J’aimais sortir avec mes amis, me détendre et me balader en ville, mais main­te­nant je sais que ces choses sont essen­tielles en fait la vie d’un joueur de tennis est bien plus facile quand il est couple parce qu’on n’a pas besoin de se creuser la tête pour se divertir, on peut juste se détendre en regar­dant Netflix et se relaxer »