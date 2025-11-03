Le coach de Félix Auger‐Aliassime a dressé un bilan très précis de la période où son joueur a connu un « trou » pour mieux repartir.

« Jusqu’en 2022, Félix n’avait fait que monter, jusqu’au 6e rang mondial. Ça se passe géné­ra­le­ment comme ça pour des jeunes joueurs à haut poten­tiel. La progres­sion se passe sans trop d’ac­crocs. Mais à un moment donné, il peut y avoir des couacs. Pour nous, c’était la bles­sure qui a un peu arrêté le process (fissure au genou). Même s’il ne faut pas tout mettre là‐dessus. On a un peu tâtonné sur certains aspects tactiques, on a essayé des choses qui n’ont pas fonc­tionné. Félix prenait la balle un peu moins tôt, par exemple. Il y a eu des allers et retours dans cette vision tactique du jeu. Félix est un joueur intel­li­gent qui regarde beau­coup de tennis, il a senti des choses et eu envie de s’amé­liorer dans cette tran­si­tion vers l’avant. Et il a recon­necté ces derniers temps »