Le coach de Félix Auger‐Aliassime a dressé un bilan très précis de la période où son joueur a connu un « trou » pour mieux repartir.
« Jusqu’en 2022, Félix n’avait fait que monter, jusqu’au 6e rang mondial. Ça se passe généralement comme ça pour des jeunes joueurs à haut potentiel. La progression se passe sans trop d’accrocs. Mais à un moment donné, il peut y avoir des couacs. Pour nous, c’était la blessure qui a un peu arrêté le process (fissure au genou). Même s’il ne faut pas tout mettre là‐dessus. On a un peu tâtonné sur certains aspects tactiques, on a essayé des choses qui n’ont pas fonctionné. Félix prenait la balle un peu moins tôt, par exemple. Il y a eu des allers et retours dans cette vision tactique du jeu. Félix est un joueur intelligent qui regarde beaucoup de tennis, il a senti des choses et eu envie de s’améliorer dans cette transition vers l’avant. Et il a reconnecté ces derniers temps »
Publié le lundi 3 novembre 2025 à 10:15