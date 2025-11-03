AccueilATPATP - Rolex Paris MastersFrédéric Fontang, coach d’Auger-Aliassime : "Félix est un joueur intelligent qui regarde...
ATP - Rolex Paris Masters

Frédéric Fontang, coach d’Auger-Aliassime : « Félix est un joueur intel­li­gent qui regarde beau­coup de tennis, il a senti des choses et eu envie de s’amé­liorer dans cette tran­si­tion vers l’avant. Et il a recon­necté ces derniers temps »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

98

Le coach de Félix Auger‐Aliassime a dressé un bilan très précis de la période où son joueur a connu un « trou » pour mieux repartir.

« Jusqu’en 2022, Félix n’avait fait que monter, jusqu’au 6e rang mondial. Ça se passe géné­ra­le­ment comme ça pour des jeunes joueurs à haut poten­tiel. La progres­sion se passe sans trop d’ac­crocs. Mais à un moment donné, il peut y avoir des couacs. Pour nous, c’était la bles­sure qui a un peu arrêté le process (fissure au genou). Même s’il ne faut pas tout mettre là‐dessus. On a un peu tâtonné sur certains aspects tactiques, on a essayé des choses qui n’ont pas fonc­tionné. Félix prenait la balle un peu moins tôt, par exemple. Il y a eu des allers et retours dans cette vision tactique du jeu. Félix est un joueur intel­li­gent qui regarde beau­coup de tennis, il a senti des choses et eu envie de s’amé­liorer dans cette tran­si­tion vers l’avant. Et il a recon­necté ces derniers temps »

Publié le lundi 3 novembre 2025 à 10:15

Article précédent
« J’avais beau­coup d’af­fec­tion pour Sinner mais cette semaine, il m’a gavé ! Il n’y a pas un sourire, pas une émotion, il ne fait pas le taff » explique Stéphane Brun, jour­na­liste à RMC Sport

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.