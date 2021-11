Depuis sa défaite en huitièmes de finale à San Diego face à Denis Shapovalov, Taylor Fritz a passé la vitesse supé­rieure. Depuis, il s’est hissé jusqu’en demi‐finale du Masters 1000 d’Indian Wells et en finale de Saint‐Pétersbourg pour un bilan de 11 victoires pour deux défaites en comp­tant son parcours pari­sien. Tombeur, en huitièmes, de l’homme en forme de ces dernières semaines, Cameron Norrie, l’Américain peut nourrir de belles ambi­tions ce vendredi face à un Novak Djokovic encore en rodage.

« J’ai joué incroya­ble­ment bien face à Cameron. J’ai traversé beau­coup de situa­tions où j’étais sous pres­sion et j’ai globa­le­ment vrai­ment bien joué. Cameron a joué telle­ment de matchs et il vous fait vrai­ment sortir beau­coup de choses. Heureusement pour moi, j’ai réussi les coups dont j’avais besoin pour rester dans le match. Je me fie à mon coup droit comme à une arme et je l’uti­lise pour atta­quer. Mon coup droit est devenu une arme sur laquelle je peux compter et je n’ai pas peur de jouer des points importants. »