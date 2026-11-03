Gaël Monfils est en train de faire ses adieux au Rolex Paris Masters, dans un moment parti­cu­liè­re­ment émou­vant pour le tennis français.

Après 22 années d’une carrière excep­tion­nelle, le Français a tenu à adresser un message de remer­cie­ment au public pari­sien, mais aussi à toutes celles et ceux qui l’ont accom­pagné et soutenu tout au long de cette incroyable aven­ture, lui permet­tant de réaliser son rêve.

« Premièrement, vrai­ment, merci Paris, merci à vous. Je ne vais pas vous cacher que c’est un moment vrai­ment diffi­cile. Ce n’est pas facile de dire au revoir. Merci à vous, le public pari­sien, vous êtes magnifiques.C’est vrai­ment diffi­cile. Je voudrais vous remer­cier. Cela fait main­te­nant 22 ans que je suis joueur de tennis profes­sionnel. 22 ans d’une histoire extra­or­di­naire que je n’aurais jamais pu imaginer, même dans mes rêves.À toutes celles et tous ceux qui sont présents ce soir ou derrière leur télé­vi­sion, si j’ai pu réaliser mon rêve, c’est grâce à vous tous » a déclaré Gaël Monfils.