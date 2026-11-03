Gaël Monfils est en train de faire ses adieux au Rolex Paris Masters, dans un moment particulièrement émouvant pour le tennis français.
Après 22 années d’une carrière exceptionnelle, le Français a tenu à adresser un message de remerciement au public parisien, mais aussi à toutes celles et ceux qui l’ont accompagné et soutenu tout au long de cette incroyable aventure, lui permettant de réaliser son rêve.
« Premièrement, vraiment, merci Paris, merci à vous. Je ne vais pas vous cacher que c’est un moment vraiment difficile. Ce n’est pas facile de dire au revoir. Merci à vous, le public parisien, vous êtes magnifiques.C’est vraiment difficile. Je voudrais vous remercier. Cela fait maintenant 22 ans que je suis joueur de tennis professionnel. 22 ans d’une histoire extraordinaire que je n’aurais jamais pu imaginer, même dans mes rêves.À toutes celles et tous ceux qui sont présents ce soir ou derrière leur télévision, si j’ai pu réaliser mon rêve, c’est grâce à vous tous » a déclaré Gaël Monfils.
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 20:42