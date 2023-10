De retour au sein du top 100 et même du top 80 (79e) après la publi­ca­tion du clas­se­ment ATP ce lundi, Gaël Monfils, de passage en confé­rence de presse avant le début du Masters 1000 de Paris, a estimé qu’il arri­vait trop fatigué sur ce dernier tournoi de l’année pour penser être un candidat sérieux au titre.

« Pas cette année mais peut‐être l’année prochaine. Ici, j’ar­rive en fin de cycle. Je me sens fatigué. On va voir si la magie de Paris opère. Mais je veux rester raison­nable. Si tout se passe bien, j’aurai peut‐être des oppor­tu­nités. Le but est de faire de bons matchs, me sentir bien, essayer de produire un bon niveau de jeu. Si je gagne un ou deux matchs, ce serait cool. C’est toujours les fins de cycle qui sont les plus dures pour main­tenir le bon niveau de concen­tra­tion, de stress, mental, physique… À Paris, il y a toujours quelque chose en plus qui me booste, qui m’aide à me trans­cender. J’espère l’avoir de nouveau. »