Hier soir, le tournoi a été lancé par un match assez dingue entre Tommy Paul et Richard Gasquet.

Le score résume presque ce duel qui a enflammé Bercy.

Après avoir rapi­de­ment remporté la première manche (6−0), la Tricolore n’a pas résisté au retour de l’Américain qui repre­nait les commandes (0−6, 6–2, 5–2 et double break).

Et c’est là que la soirée s’emballe avec un Richie qui revient à 5 partout, s’offre un tie‐break, mène 6 points à 3 et obtient donc 3 balles de matchs avant de « sombrer » : 6–8.

Malgré cette défaite cruelle, Richie ne parle toujours pas de retraite comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe.

« Regardez Andy Murray aujourd’hui (lundi), il a stressé aussi. Pour tout le monde, c’est dur de finir un match. Je ne suis pas du tout blasé de jouer. C’est le sport, tu perds, le lende­main t’ou­blies la défaite, il faut repartir. Là, je suis très déçu mais demain il faut oublier pour essayer d’être meilleur la semaine prochaine et essayer de progresser. Cela m’est arrivé tout le temps et ça arrive à tous les joueurs. Il y a des défaites qui font plus mal que d’autres mais ça fait partie du jeu. Ce n’est pas évident de digérer ce genre de défaite mais il faut repartir.