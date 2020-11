Battu pour la première fois en 4 confrontations par Diego Schwartzman, le Biterrois a rendu hommage à son adversaire en net progrès depuis quelques années : « Ce que fait en ce ce moment Diego, c’est parfait, tout simplement. Même s’l n’a pas le plus grand des services du circuit, il compense parfaitement des les autres secteurs du jeu, en coup droit, revers, à droite, à gauche. Il le fait toujours avec un timing exceptionnel, et aussi un très bon sens du jeu. De plus, il est extrêmement rapide, son revers est exceptionnel, et son coup droit est solide. Du fond de court, quand tu commences à faire des échanges il est l’un des trois ou quatre meilleurs du monde au même titre que Nadal, Federer, Djokovic. Au niveau intensité à droite à gauche, c’est vraiment impressionnant«