Richard Gasquet s’est qualifié pour le deuxième tour du Masters 1000 parisien après une excellente performance face à Taylor Fritz. Après la rencontre, le Biterrois s’est exprimé sur la situation actuelle au sein du circuit avec les nombreux tests et l’absence de public. En tant que joueur de tennis, il estime qu’il n’a pas à se plaindre.

« Ce qui est dur, c’est d’arriver et d’avoir 24 heures dans sa chambre en attendant les tests. Et sans public, c’est encore plus difficile. Tu joues pour les émotions, tu joues pour les gens, tu entends la climatisation sur le court, ça fait bizarre… Mais il faut relativiser, il n’y a pas de restaurants ouverts, il y a plein de personnes qui ne peuvent pas bosser, on ne va pas pleurer. La situation est dure pour nous mais pas autant que certains en ce moment. Je trouve qu’on a beaucoup de chances, on peut jouer, alors que certains sont chez eux et ne savent pas quand ils vont reprendre », a déclaré un Gasquet très lucide.